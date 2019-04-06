بوينج تتعهد بعودة آمنة لطائراتها 737 ماكس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعهد الرئيس التنفيذي لشركة بوينج دينيس مويلينبرج بعودة آمنة لطائراتها 737 ماكس، معربا عن اعتذاره للأرواح التي فقدت إثر تحطم طائرتي إثيوبيا وإندونيسيا، بيد أنه أكد أن شركته لا تزال واثقة من «السلامة الأساسية» لطائراتها.

وأضاف مويلينبرج أن تحديث برامج نظام التحكم الآلي الجديدة ستجعلها «من بين أكثر الطائرات أمانا على الإطلاق».

وحمل التقرير الذي أصدره مكتب التحقيق في حوادث الطائرات في إثيوبيا مزيدا من الأخبار السيئة لشركة بوينج، حيث أوصى بأن تعيد بوينج فحص نظام تعزيز خصائص المناورة.