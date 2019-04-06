فرانكفورت يفتقد 3 لاعبين أمام شالكه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - فرانكفورت

أعلن المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت، أدي هيتير أمس أن الفريق سيفتقد جهود 3 من لاعبيه في المباراة المقررة أمام شالكه اليوم في المرحلة الـ28 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

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لكن المدرب أشار في الوقت نفسه إلى أنه يتطلع إلى استعادة الثلاثي، اللياقة في الوقت المناسب قبل المباراة المرتقبة أمام بنفيكا البرتغالي الخميس المقبل في ذهاب دور الثمانية من بطولة الدوري الأوروبي.

وأوضح هيتير أنه سيفتقد جهود سيبستيان رود (إصابة في ربلة الساق) وميات جاسينوفيتش (القدم) وسيبستيان هالر (عضلات البطن).

ويتنافس آينتراخت فرانكفورت من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل، بينما يواجه شالكه صاحب المركز الـ14، مطاردة من الفرق التي تسعى للابتعاد عن مراكز الهبوط.