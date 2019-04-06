هاسنهوتل يشبه ألعاب الفيديو بالمخدرات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دافع المدير الفني لنادي ساوثهامبتون الإنجليزي، رالف هاسنهوتل، عن قراره بمنع ألعاب الفيديو الالكترونية عن لاعبيه، مشددا على ضرورة تقدير المشكلات التي يسببها إدمان ممارسة هذه الألعاب.

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وقال هاسنهوتل «في الوقت الذي ينتشر فيه اعتراف عام بأن إدمان الكحول والمخدرات هو مرض، أشعر بالأسف لأن الأمر نفسه ينطبق على إدمان ألعاب الفيديو».

وأكد المدرب النمساوي أن الألعاب الالكترونية لها تأثير كبير على الشباب.

وكان مدرب ساوثهامبتون، قرر منع لاعبيه عن ممارسة الألعاب الالكترونية عشية المباريات، للحيلولة دون تشتت تركيزهم.