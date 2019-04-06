الثبيتي.. السعودي الوحيد في انتخابات الآسيوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تنتخب الجمعية العمومية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم بالتزكية وسط حضور رئيس الاتحاد الدولي، جياني إنفانتينو، البحريني سلمان آل خليفة رئيسا للاتحاد القاري لولاية جديدة حتى 2023، وذلك في اجتماع الجمعية العمومية الـ29 في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

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كما تنتخب الاتحادات الوطنية اليوم أيضا أعضاء المكتب التنفيذي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، و6 أعضاء في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، من بينهم عضوة من عضوات المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي، والنواب الخمسة لرئيس الاتحاد القاري، والعضوات النسائيات في المكتب التنفيذي، من بينهن عضوة في مجلس الفيفا، و9 أعضاء إضافيين في المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي.

ولا ينافس سلمان آل خليفة، أي مرشح على كرسي الرئاسة عقب انسحاب الإماراتي محمد خلفان الرميثي والقطري سعود المهندي.

وشهدت القائمة النهائية، انسحاب السعوديين، لؤي السبيعي من منصب عضو المكتب التنفيذي، وقصي الفواز من المنافسة على منصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي عن منطقة الغرب، فيما استمر خالد الثبيتي ضمن المنافسين على عضوية مجلس الاتحاد الدولي بجانب، دو زهاوكاي (الصين) وبرافول باتيل (الهند) ومهدي تاج (إيران) وكوزو تاشيما (اليابان) وتشونج مونج-جيو (كوريا الجنوبية) وماريانو ارانيتا جونيور (الفلبين) وسعود المهندي (قطر).