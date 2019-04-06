صدارة شباب الممتاز للنصر والوصافة للهلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة كما هو الحال بين الفريقين الأولين في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذي يتصدره النصر بفارق نقطة عن الهلال، تصدر شباب النصر الدوري الممتاز للشباب تحت 19 عاما بنهاية مباريات الجولة الـ24 أمس الأول رغم خسارته من الهلال 1-2، حيث أصبح رصيد الهلال 61 نقطة في المركز الثاني، والنصر أولا برصيد 62 نقطة.



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