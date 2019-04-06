منافس نتنياهو يتصدر استطلاعات الرأي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تصدر بيني جانتس زعيم تحالف «أزرق أبيض» استطلاعات الرأي، متفوقا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتم نشر نتيجة الاستطلاعات قبل أربعة أيام من إجراء الانتخابات البرلمانية.

ورغم تفوق حزب جانتس المنتمي إلى تيار الوسط، تشير الاستطلاعات إلى أنه لن يكون قادرا على تشكيل ائتلاف حاكم من تيار يسار الوسط، وتشير الاستطلاعات إلى أن حزب الليكود بقيادة نتنياهو قد يحصل على 27 مقعدا في الكنيست «البرلمان» المؤلف من 120 مقعدا بعد الانتخابات التي ستجرى الثلاثاء المقبل، وإلى أن تحالف «أزرق أبيض» قد يحصل على 32 مقعدا.

وسوف يفشل كلا الحزبين في تشكيل الحكم بمفرده، إلا أن حسابات التحالفات ترجح كفة نتنياهو؛ حيث قد يحصل تحالفه المؤلف من أحزاب يمينية محافظة على 64 مقعدا، وربما يحصل تحالف جانتس على نحو 56 مقعدا.