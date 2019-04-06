ترمب يؤكد الاقتراب من اتفاق مع الصين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس أن الولايات المتحدة والصين باتتا قريبتين جدا من التوصل إلى اتفاق ينهي الخلافات التجارية بينهما.

وقال في حديث إلى الصحافيين، قبل لقائه كبير المفاوضين الصينيين مع الولايات المتحدة في هذا الملف نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق خلال الأربعة أسابيع المقبلة.

وبحسب التصريحات، قال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر إن بعض القضايا الرئيسة في محادثات التجارة ما زالت تنتظر الحل، إلا أن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي قال إن الجانبين حققا تقدما كبيرا في المفاوضات.