ملتقى لبحث مستجدات الشلل الرعاشي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض تعقد الجمعية السعودية لمرضى الباركنسون (الشلل الرعاشي) الملتقى السنوي الرابع، اليوم، وذلك بقاعة الملك سلمان للمؤتمرات بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض. وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس طارق القصبي أن الملتقى يتزامن مع اليوم العالمي والشهر التوعوي لمرض الباركنسون. وبين أنه يشارك في محاضرة الملتقى عدد من المسؤولين والمتخصصين والاستشاريين من داخل المملكة ومن خارجها، لافتا إلى إقامة معرض مصاحب يستعرض أحدث المستجدات في مجال الأجهزة والأدوات المساعدة لفحص مرض الباركنسون، إضافة إلى الأدوية الفعالة لعلاجه، وأنه ستبث فعاليات الملتقى بشكل مباشر بالتعاون مع عدد من المستشفيات التخصصية في عدد من مناطق المملكة.



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