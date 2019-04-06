لجنة برلمانية تبحث تطوير العلاقات السعودية المكسيكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل زار أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المكسيكية في مجلس الشورى برئاسة رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي مجلس الشيوخ المكسيكي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية حماد الرويلي.

وجرى خلال الزيارة الاجتماع مع رئيس مجلس الشيوخ ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، ورئيسة وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية لآسيا وأفريقيا والمحيط الهادي.

ورحب رئيس مجلس الشيوخ المكسيكي بأعضاء اللجنة، معربا عن أمله في تعزيز العلاقات السعودية المكسيكية.

وتناول اللقاء تبادل وجهات النظر حيال العلاقات السعودية المكسيكية، خاصة البرلمانية وسبل تطويرها ومناقشة المواضيع التي تهم الجانبين.

وقدم أعضاء اللجنة شرحا وافيا لأعضاء مجلس الشيوخ المكسيكي عن الدور الريادي للمملكة إقليميا ودوليا، إضافة إلى رؤية 2030 الطموحة.

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فيما ألقى أعضاء اللجنة محاضرات متنوعة في كلية المكسيك المتخصصة بالدراسات العليا، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية.

وتطرقت المحاضرات إلى دور المملكة السياسي والاقتصادي إقليميا ودوليا، ومواقفها من القضايا الراهنة في العالم، علاوة على الحديث عن رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، ودور المرأة في مجلس الشورى، وفي مسيرة التنمية.

وفي ختام المحاضرات أجاب أعضاء اللجنة عن الاستفسارات والأسئلة المطروحة من أساتذة الكلية وطلابها وطالباتها حيال تلك الموضوعات.

من جهة أخرى زار رئيس وأعضاء اللجنة، معهد (ماتياس روميرو) للدراسات الدبلوماسية في المكسيك، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين حامد الرويلي.

وألقى أعضاء اللجنة خلال الزيارة محاضرات متنوعة تركزت حول دور المملكة في تعزيز السلام الدولي، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وتعاونها في ذلك الجانب مع الجهود الدولية التي تسعى للتصدي له وفق ما نص عليه القانون الدولي، إلى جانب الحديث عن الفرص الاستثمارية والتجارية بين البلدين الصديقين.