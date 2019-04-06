إنجاز 210 معاملات لأبناء الشهداء والمرابطين بالخفجي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الخفجي أنجز مركز خدمة المواطن وأبناء الشهداء والمرابطين بالحد الجنوبي في بلدية محافظة الخفجي 210 معاملات خلال الشهر الماضي، ما بين رخصة وخدمات بلدية أخرى. وأكد رئيس البلدية المهندس محمد الحميداني أن المركز يعمل على سرعة إنهاء معاملات المستفيدين، فيما يحرص بشكل مستمر على تطوير خدماته. يذكر أن المركز يقدم للمواطنين العديد من الخدمات، ومنها خدمة الرخص المهنية ورخص البناء عبر بوابة بلدي.



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