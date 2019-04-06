ملتقى للتوظيف بصناعي الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الطائف ينظم المعهد الثانوي الصناعي بالطائف غدا ملتقى التوظيف الثالث للعام التدريبي 1440، وذلك في الجوري مول. ويشارك في الملتقى عدد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، منها أمانة الطائف ووزارة الصحة، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والغرفة التجارية الصناعية، وأرامكو السعودية وغيرها من الجهات في القطاعين العام والخاص.



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