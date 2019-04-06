لجنة السلامة المرورية تطلق حملة كراسي الأطفال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض

أطلقت اللجنة الوطنية للتوعية المرورية أمس «حملة كراسي الأطفال» معنونة بوسم هاشتاق #درب_السلامة، بمشاركة جميع الجهات المعنية بسلامة الطرق، وذلك تنفيذا للخطة الوطنية التوعوية بسلامة الطرق، لإيضاح فوائد مقاعد الأطفال وضرورة وجودها أسوة بالنماذج العالمية الخارجية، وخطورة عدم وجود الكراسي المخصصة للأطفال، في حالة التعرض لحوادث سير.

Advertisements

وتهدف الحملة إلى توعية قائدي المركبات عبر رسائل توعوية تبرز أهمية وجود مقعد للطفل داخل المركبة للحفاظ على سلامته خلال رحلة السير عبر الطرقات، إسهاما في تقليل عدد الحوادث والوفيات.

وأعد المركز الوطني لسلامة الطرق مواد توعوية متنوعة لهذا الغرض من خلال حساب المركز في تويتر يتاح للجميع استخدامها، لإيصال رسالة الحملة للمجتمع.

ويعد المركز أحد مشاريع التحول الوطني 2020 نحو تحسين مستويات السلامة المرورية، لتصبح المملكة ضمن أقل 20 دولة في نسبة الحوادث بحلول 2030، وتم تدشين حساب المركز مطلع مارس الماضي.