تسوية 87 ألف قضية عمالة منزلية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الخبر

نفذت إدارة لجان تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم في محافظة الخبر أخيرا دورة تدريبية لمنسوبي عدد من لجان تسوية الخلافات في المنطقة الشرقية بعنوان «منازعات العمالة المنزلية إجراءات وتنظيمات»، بحضور 20 مشاركا من جميع محافظات المنطقة.

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وتهدف الدورة، لتحسين وتطوير الأداء والمواءمة مع تطورات وإجراءات العمل الآلي وفق البرنامج المصمم لها حديثا.

يشار إلى أن لجان التسوية باشرت مهامها المسندة لها نظاما بموجب لائحة عمال الخدمة المنزلية عام 1435، وبلغ عدد القضايا التي باشرتها اللجان بفروع الوزارة والبالغ عددها 39 لجنة خلال فترة السنوات الخمس الماضية 87627 قضية.

كما ساهمت في حفظ الحقوق وتحسين بيئة العمل، وتسهيل فتح مجالات الاستقدام من البلدان المصدرة للعمالة، وزيادة الوعي وتحسين الثقافة العمالية والتعامل معها وفق المعايير الحقوقية.