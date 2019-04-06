الارشيف / اخبار السعوديه

تسوية 87 ألف قضية عمالة منزلية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

- بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الخبر

نفذت إدارة لجان تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم في محافظة الخبر أخيرا دورة تدريبية لمنسوبي عدد من لجان تسوية الخلافات في المنطقة الشرقية بعنوان «منازعات العمالة المنزلية إجراءات وتنظيمات»، بحضور 20 مشاركا من جميع محافظات المنطقة.

Advertisements

وتهدف الدورة، لتحسين وتطوير الأداء والمواءمة مع تطورات وإجراءات العمل الآلي وفق البرنامج المصمم لها حديثا.

يشار إلى أن لجان التسوية باشرت مهامها المسندة لها نظاما بموجب لائحة عمال الخدمة المنزلية عام 1435، وبلغ عدد القضايا التي باشرتها اللجان بفروع الوزارة والبالغ عددها 39 لجنة خلال فترة السنوات الخمس الماضية 87627 قضية.

كما ساهمت في حفظ الحقوق وتحسين بيئة العمل، وتسهيل فتح مجالات الاستقدام من البلدان المصدرة للعمالة، وزيادة الوعي وتحسين الثقافة العمالية والتعامل معها وفق المعايير الحقوقية.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسوية 87 ألف قضية عمالة منزلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا