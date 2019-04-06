تخريج 1200 شبل تقني في البرمجيات بالأحساء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الأحساء

اختتمت أمس فعاليات مهرجان الشبل التقني السابع الذي نظمته الكلية التقنية بالأحساء بحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بالشرقية محمد السلوم، وجرى تخريج 1200 شبل من الأكاديمية التي احتوت على 10 أركان تشمل تصميم ألعاب الأطفال باستخدام البرمجيات، والذكاء التقني والمهني، والأمن السيبراني، والتقنية الإدارية، وصيانة الآلات الميكانيكية، وميكانيكا السيارات، وأساسيات الكهرباء، وركن الموهبة، وركن التصوير الضوئي، وركن الروبوت الآلي.

وقال المشرف العام على البرنامج عميد الكلية سعد اليمني إن الهدف من البرنامج تعريف النشء ببرامج التدريب التقني والمهني وفرص العمل في المستقبل المنظور وتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن المهن في أوساط المجتمع.