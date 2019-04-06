«ورد وغيمة» الطائف يكرم المرابطين وعمال النظافة وحراس الأمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الطائف

زار محافظ الطائف سعد الميموني ملتقى الورد والغيمة الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بالطائف ممثلا في إدارة نشاط الطالبات ضمن مهرجان ورد الطائف 15، وذلك بحضور المدير العام للتعليم طلال اللهيبي ومديري الإدارات الحكومية.

واطلع الميموني على ما يحتويه الملتقى من أركان لمختلف مجالات النشاط «ثقافية واجتماعية وعلمية وفنية» وأندية أحياء والمقامة في مقر المبنى البيئي بمتتزه الردف، وتحكي الأركان جميعها منتج الورد الطائف، مشتملة على العديد من اللوحات والأعمال والتصاميم والتي اتشحت بورد الطائف، وكذلك طرق تقطير الورد وطرق صناعة العديد من المنتجات المشتقة من الورد الطائفي، إضافة إلى العديد من العروض الشعبية التي قدمها أطفال أندية الحي وستستمر طيلة أيام المهرجان.

واشتمل ملتقى الورد والغيمة على حملات الطائف يتطوع في مجال تكريم المرابطين وعمال النظافة وحراس الأمن وتقديم الهدايا التقديرية لهم عرفانهم بجهودهم الكبيرة، إضافة إلى مسابقات للأطفال وعروض لأندية الهواة، وكذلك الإرشاد السياحي لذوي الهمم وفعاليات للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب المشاركة بركن لعرض منتجات سجينات الطائف وأعمالهن اليدوية، وعروض التربية البدنية المعززة لصحة الطالبات بممشى متنزه الردف، والتعريف بالاختبارات الدولية لمادتي العلوم والرياضيات TIMMS من خلال العديد من اللوحات التعريفية والتحفيزية.