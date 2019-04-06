إصدار 5.5 ملايين تأشيرة عمرة.. والباكستانيون الأكثر قدوما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي إصدار 5,502,111 تأشيرة منذ فتح باب العمرة مطلع هذا العام وحتى 28 رجب الماضي، فيما بلغ مجموع القادمين إلى المملكة 5,052,735
معتمرا، وذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي.
ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربتهم وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.
مؤشر العمرة الأسبوعي
معتمرون موجودون داخل المملكة
351,770 في مكة
149,601 في المدينة
4,551,364 معتمرا غادروا
وصول المعتمرين إلى المملكة
المنافذ الجوية
4,508,472
المنافذ البرية
487,241
المنافذ البحرية
57,022
أكثر الجنسيات قدوما
الباكستانية
1,174,947
الإندونيسية
789,486
الهندية
491,195
المصرية
302,398
اليمنية
240,679
التركية
240,461
الماليزية
237,988
الجزائرية
217,546
العراقية
171,485
الأردنية
140,862
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