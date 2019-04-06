إصدار 5.5 ملايين تأشيرة عمرة.. والباكستانيون الأكثر قدوما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي إصدار 5,502,111 تأشيرة منذ فتح باب العمرة مطلع هذا العام وحتى 28 رجب الماضي، فيما بلغ مجموع القادمين إلى المملكة 5,052,735

معتمرا، وذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي.

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربتهم وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.

مؤشر العمرة الأسبوعي

معتمرون موجودون داخل المملكة

351,770 في مكة

149,601 في المدينة

4,551,364 معتمرا غادروا

وصول المعتمرين إلى المملكة

المنافذ الجوية

4,508,472

المنافذ البرية

487,241

المنافذ البحرية

57,022

أكثر الجنسيات قدوما

الباكستانية

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1,174,947

الإندونيسية

789,486

الهندية

491,195

المصرية

302,398

اليمنية

240,679

التركية

240,461

الماليزية

237,988

الجزائرية

217,546

العراقية

171,485

الأردنية

140,862