مبادرة مجتمعية تشارك الأسر التثقيف بخطر الألعاب الالكترونية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل ياسر السفياني _ الطائف

شاركت مبادرة مجتمعية نفذها مركز صحي السيل الصغير التابع لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف الأسر التثقيف بخطر الألعاب الالكترونية، وذلك بالتعاون مع تعليم الطائف ممثلا بالمدارس الابتدائية بالحي.

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وقال مشاركون«إننا نحتاج لمثل هذه الفعاليات المتميزة التي تشكل أهمية بالغة لأسرنا وأبنائنا في التثقيف، بخطورة الألعاب الالكترونية التي أصحبت هاجسا لنا في تربية الأبناء، مبينين أن مثل هذه المبادرات تسهم في مساعدة الأسرة بالتربية والتعليم لأبنائها حول خطورة الألعاب على شخصية وصحة أبنائنا، ومثل هذه المبادرات هي التي يجب أن تفعل وتقام بشكل دائم».

وأشاروا إلى أن المبادرة لامست موضع الألم والشكوى بالمجتمع في الوقت الحالي وما آلت إليه حياة أبنائنا وبناتنا الذين تعلقت حياتهم بالألعاب الالكترونية، داعين إلى إقامتها بشكل دائم لتستفيد أكبر شريحة من المجتمع منها.

وأوضح مدير المركز صالح فهيد الجعيد أن فريق التمكين المجتمعي بالمركز نفذ مشروعه المجتمعي بعد دراسته لكثير من الظواهر والمشاكل المجتمعية التي تحتاج لمبادرات مجتمعية فاعلة من أجل التقليل من خطر تلك الألعاب الالكترونية على الأطفال، وذلك باستهداف أسر المراجعين للمركز الصحي والطلاب والطالبات بالمدارس الابتدائية بالحي، مضيفا إلى أن المشروع يهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الأبناء من خطر الألعاب الالكترونية وتعزيز الجانب الحركي والمعرفي لدى الطفل، كما أننا نسعى مستقبلا لإقامة عدد من الأنشطة التطبيقية التي ترفع ثقافة المجتمع والأسر والجهات ذات العلاقة بخطورة الألعاب الالكترونية دون توجيه وإرشاد.