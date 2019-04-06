آداب جامعة نجران تحتفل بختام أنشطتها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - نجران نظمت وحدة الأنشطة الطلابية بكلية العلوم والآداب بجامعة نجران أمس حفل ختام الأنشطة الطلابية والمعرض المصاحب، وذلك بمسرح الكلية. وأشار عميد الكلية الدكتور عبدالرحمن معدي إلى أهمية الأنشطة اللاصفية في صقل مهارات ومواهب الطلاب، موضحا أن الكلية سعت لاستغلال وقت طلابها من خلال الأنشطة المتنوعة التي تعود على الطلاب بالفائدة والنفع الكبير، مقدما شكره لكل من شارك وأسهم في إنجاح الأنشطة الطلابية، كما بارك للطلاب المتفوقين بالكلية، وحثهم على المحافظة على تفوقهم ومثابرتهم ومواصلة التميز والنجاح.



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