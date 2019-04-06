السعودية | تعرف على "السرايات" موسم الأمطار وحبات البرد

شكرا لقرائتكم تعرف على "السرايات" موسم الأمطار وحبات البرد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضح "نواف العنزي"، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، في حديث مع "العربية.نت"، أن الوقت الحالي هو فصل الربيع، وفيه موسم السرايات أو ما يسمى بالمراويح، تبدأ هذه الفترة في 21 مارس وتنتهي في منتصف شهر مايو.

وأشار العنزي إلى أن درجات حرارة سطح الأرض ترتفع، ما ينتج عن ذلك تسخين علوي لطبقات الجو العليا بهواء بارد، فيولد عن ذلك سحب ركامية ممطرة، ولا يستبعد تساقط حبات البرد منها، كما تشكل موجات غبار بفعل الرياح الهابطة والشديدة".

وعن سبب تسميتها بهذا الاسم قال العنزي: "سميت بالسرايات لأن السحب تتفاعل بشكل قوي مع غروب الشمس، وتسري ليلاً وتفاجئ الناس على حين غفلة منهم، وتسمى أيضاً بالمراويح، وتمتاز بأعنف التقلبات المناخية بأمطار غزيرة وأحياناً تتساقط حبات البرد بأحجام كبيرة ورياح شديدة هابطة، يتشكل منها جدار لعواصف رملية، وتأثيرها على العراق ودول الخليج خصوصاً في شهري أبريل ومايو".

وأضاف: "إذا تواجدت هذه التغيرات قبل فترة دخول فصل الربيع تسمى فترة (سبق السرايات)، كما أن فترة السرايات غالباً ما تسبب خسائر مادية للمحلات ورعاة الأغنام والإبل، وتعليق رحلات الطيران أو إلغائها، كما أن تعليق الدراسة غالباً يتم في هذه الفترة لخطورة التقلبات الجوية وخطرها على الإنسان، لذا أهيب بالجميع بمتابعة النشرات الجوية الخاصة بالطقس خلال هذه الفترة من دخول فصل الربيع".