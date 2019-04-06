ثقافي / مدير جامعة الأمير سطام يدشن مكتبة الملك عبدالعزيز المتنقلة بالسيح غداً



السيح 01 شعبان 1440 هـ الموافق 06 إبريل 2019 م واس

يدشن معالي مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد غداً الأحد،مكتبة الملك عبدالعزيز المتنقلة،وذلك في مقر الجامعة بمدينة السيح.

وتضم المكتبة نسخاً من أهم إصداراتها المعرفية،وأبرز المؤلفات العربية والمترجمة،وذلك في إطار جهودها لنشر الثقافة وصناعة المعرفة والتواصل الحضاري وحفظ التراث والمسؤولية

المجتمعية.

وتستقبل المكتبة التي تدشن بالتزامن مع انطلاقة فعاليات أسبوع القراءة بمدينة السيح زوارها في الحرم الجامعي وفي إسكان طلاب الجامعة،وفي عدد من المولات والمتنزهات والحدائق

العامة بالمدينة.

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06:30ت م

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