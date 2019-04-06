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إنفوجرافيك.. خسائر كبرى الشركات السعودية في 2018‎

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خالد سلمان - الرياض في السبت 6 أبريل 2019 08:54 صباحاً - باتت أغلب شركات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية تواجه كابوساً مخيفاً؛ بسبب ما يعرف بـ"خطة" ولي العهد ، لتنويع مصادر الدخل.

ودفعت الخطط الحكومية كبرى الشركات المساهمة، وعلى رأسها الشركات التي تعمل بمجالات المقاولات والتأمين والغذاء، إلى تكبد خسائر فادحة، في حين لجأت في نهاية المطاف إلى الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية.

ومنذ أكثر من عامين تشهد معظم القطاعات الاقتصادية في السعودية تراجعاً شديداً في القوة الشرائية وخسائر في اليد العاملة الرخيصة التي كان يوفرها العمال الأجانب، وزيادة أسعار الخدمات الضرورية.

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وتعود أسباب هذا التراجع إلى فرض الضرائب والرسوم على المقيمين، التي دفعت نحو 1.3 مليون بين موظف ومقيم إلى مغادرة المملكة بشكل نهائي.

وأيضاً انخفاض القوة التنافسية للمنتجات السعودية مقارنة بالدول المجاورة التي استفادت شركاتها من فشل الشركات السعودية.

فريق الملتميديا في "الخليج 365" أعد الإنفوجرافيك أعلاه يوضح فيه خسائر كبرى الشركات السعودية في 2018‎.

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