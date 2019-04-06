شكرا لقرائتكم خبر عن الغرامة والسجن لمخالفي أنظمة «النفايات الصحية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

علمت "الخليج 365" أن أبرز العقوبات التي اعتمدتها اللائحة التنفيذية للنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية تتمثل في أن يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام النظام بغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر، أو بهما معاً، مع الحكم بالتعويضات المناسبة، وإلزام المخالف بإزالة المخالفة، ويجوز إغلاق المنشأة أو قسم منها بصفة مؤقتة لا تزيد على 60 يوماً، أو سحب الترخيص.

وقالت المصادر إن اللائحة أوضحت أنه في حال ارتكب أحد منسوبي المنشآت الصحية الحكومية مخالفة فيحقق مع المتسبب، وتتخذ الإجراءات النظامية وفقاً للنظام الذي يخضع له.