ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد النبوي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة) أدى ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة صلاة الجمعة أمس في المسجد النبوي الشريف، ويمثلون المجموعة الـ14 للبرنامج، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام الخامس على التوالي، البالغ عددهم 225 شخصية إسلامية من 27 دولة حول العالم، وسط منظومة متكاملة من الخدمات النوعية. واستمع الضيوف مع جموع المصلين لخطبة الجمعة، التي ألقاها فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور عبدالباري بن عواض الثبيتي. وأشاد الضيوف بعناية قادة المملكة بالحرمين الشريفين، وما تنفذ من مشاريع كبيرة تواكب الزيادة في أعداد الحجاج والمعتمرين، وبالخدمات الجليلة التي تقدم للحجاج والمعتمرين والزوار من الأمانة العامة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، منوهين بالدور البارز الذي تقدمه المملكة ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأسهم الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، من خلال برنامج الاستضافة في جمع العلماء والمؤثرين من مختلف دول العالم، لتقوية شوكة المسلمين ودعم كل رأي وفكر رشيد للنهوض بالعمل الإسلامي، للحفاظ على الهوية الإسلامية والوقوف بوجه التحديات ومحاربة الغلو والتطرف والإرهاب.

أدى ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة صلاة الجمعة أمس في المسجد النبوي الشريف، ويمثلون المجموعة الـ14 للبرنامج، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام الخامس على التوالي، البالغ عددهم 225 شخصية إسلامية من 27 دولة حول العالم، وسط منظومة متكاملة من الخدمات النوعية. واستمع الضيوف مع جموع المصلين لخطبة الجمعة، التي ألقاها فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور عبدالباري بن عواض الثبيتي. وأشاد الضيوف بعناية قادة المملكة بالحرمين الشريفين، وما تنفذ من مشاريع كبيرة تواكب الزيادة في أعداد الحجاج والمعتمرين، وبالخدمات الجليلة التي تقدم للحجاج والمعتمرين والزوار من الأمانة العامة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، منوهين بالدور البارز الذي تقدمه المملكة ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأسهم الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، من خلال برنامج الاستضافة في جمع العلماء والمؤثرين من مختلف دول العالم، لتقوية شوكة المسلمين ودعم كل رأي وفكر رشيد للنهوض بالعمل الإسلامي، للحفاظ على الهوية الإسلامية والوقوف بوجه التحديات ومحاربة الغلو والتطرف والإرهاب.

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