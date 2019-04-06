شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية الفيصل..محاضرات في «هيئة مكة» عن الاعتدال والوسطية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة)تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وبحضور الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالله السند، ينفذ فرع الرئاسة العامة للهيئة بمنطقة مكة المكرمة يوم الأربعاء القادم الخامس من شعبان الحالي برنامج (اعتدال) الذي يقام تحت شعار (الانتماء واللحمة الوطنية)، والذي سيقام بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.
ويشتمل البرنامج على جلسة حوارية بعنوان مهددات الأمن الفكري ومحاضرات عن حقوق ولاة الأمر والوسطية والاعتدال والحذر من الفرق الضالة والأفكار الهدامة إلى جانب جلسة حوارية عن جهود المملكة في خدمة الإسلام ومحاربة الإرهاب.
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