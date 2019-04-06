شكرا لقرائتكم خبر عن تدنيس شرف مهنة المتاعب بالمال القطري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي الرباعي (الباحة)

يغيب الحديث عن انتهاكات تنظيم الحمدين لحقوق الإنسان، في عدد من المؤسسات الإعلامية الغربية خصوصاً غياب حقوق العمال الأجانب في دولة قطر، التي يتم فيها انتهاك حقوق آلاف العمال المشاركين في مشاريع بناء ملاعب وتجهيزات كأس العالم 2022، ويعزو المحلل الاقتصادي إبراهيم محمد غض الطرف من مؤسسات إعلامية غربية عن الانتهاكات القطرية إلى ضخ التنظيم عشرات المليارات لشركات أجنبية ومؤسسات إعلامية عبر شراكات وتمويلات لا تهدف للربحية قدر استهدافها تحقيق نفوذ سياسي داخل كيانات كبرى في دول العالم الأول. لافتاً إلى تركيز الاستثمارات القطرية على الشركات العملاقة، مشيراً إلى غاية الاستثمارات الإسهام في إنقاذ شركات واجهتها أزمات مالية خطيرة من تبعات الأزمة المالية العالمية ونتيجة الغرامات بسبب فضائح الفساد والتزوير وغسل الأموال وسوء استخدام الموارد المالية. مؤكداً تأثير عدد من الشركات على صنّاع القرار السياسي في الغرب. ويؤكد العضو السابق بمجلس الشورى الدكتور محمد آل زلفة، أنه ليس بمستغرب أن تكشف الصحف الأمريكية عن العلاقة بين قطر والعاملين في العديد من وسائل الإعلام الأمريكية، ومنها «cnn»، وأبرز العاملين بها وتورطهم بالحصول على المال القطري مقابل بيع ضمائرهم وتدنيس شرف المهنة الإعلامية، موضحاً لـ«الخليج 365» أن مثل هذا التوجه معروف وواضح وإلا لماذا كل هذا التحيز لقطر؟ وتساءل هل قطر في نظر من باعوا ضمائرهم دولة ديموقراطية ومراعية لحقوق الإنسان ومحاربة للإرهاب أم أنها في الحقيقة متورطة في كل هذا، ما أفصح عنه ابن ترامب وإن جاء متأخرا، وعدّ ما انكشف بداية لتوضيح الحقيقة للشعب الأمريكي وللعالم بأن تأثير المال القطري لم يقتصر على الإعلاميين بل تعدى إلى شخصيات رجالية ونسائية لهم عضويات في مجلسي النواب والشيوخ، إضافة إلى عاملين في مراكز البحوث الأمريكية، مضيفاً بأن الأيام حبلى بمفاجآت ستكشف كل من تورط في حبائل المال القطري الفاسد.