شوريون سعوديون يحاضرون في معهد «ماتياس» المكسيكي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكسيكو سيتي) زار رئيس وأعضاء لجنة الصداقة

زار رئيس وأعضاء لجنة الصداقة السعودية المكسيكية في مجلس الشورى، معهد (ماتياس روميرو) للدراسات الدبلوماسية في المكسيك، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين حامد الرويلي. وألقى أعضاء اللجنة خلال الزيارة محاضرات متنوعة تركزت حول دور المملكة في تعزيز السلام الدولي، وفي مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعاونها في ذلك الجانب مع الجهود الدولية التي تسعى للتصدي له وفق ما نص عليه القانون الدولي، إلى جانب الحديث عن الفرص الاستثمارية والتجارية بين البلدين الصديقين.

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