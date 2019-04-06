شكرا لقرائتكم خبر عن 230000 شجرة و500 ألف زائر و71 مليون رسالة في أسبوع البيئة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض)

شهد أسبوع البيئة السعودي الأول الذي أطلقته وزارة البيئة والمياه في جميع المناطق تحت شعار (نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا) تفاعلاً واسعاً من الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات والروابط واللجان التنموية، إذ بلغ عدد المشاركين أكثر من 846 جهة حكومية وخاصة.

ونجحت الوزارة في زراعة 230.615 شجرة برية في المتنزهات والمراعي من خلال 322 حملة تشجير نظمتها فروع الوزارة كما عملت على إرسال 71 مليون رسالة (SMS) توعوية حول البيئة، فيما فاق عدد المتفاعلين 12 مليون متابع عبر المنصات الإلكترونية.

وأوضحت الوزارة، أن الفعاليات التي نظمتها فروع الوزارة في 13 منطقة جذبت أكثر من 527.443 زائرا، مبينة أن الأسبوع اشتمل على حملات تنظيف في المواقع البرية والشواطئ بعدد 173 حملة، إضافة إلى 39 حملة لنثر البذور، نثر خلالها أكثر من 1400 كيلو غرام من البذور، كما أطلقت مجموعة من الحيوانات البرية في عدد من المتنزهات البرية المحمية، بهدف المحافظة على التوازن البيئي.

ونوهت الوزارة بالمشاركة الكبيرة لطلاب المدارس من 1663 مدرسة في مختلف المناطق، إضافة إلى المشاركة الفاعلة من الجمعيات والروابط واللجان التنموية التي بلغت أكثر من 190 جمعية ورابطة مشاركة.

وأكدت أن عدد المخيمات التوعوية بلغ نحو 63 مخيما، أقيمت خلالها أكثر من 198 محاضرة وندوة توعوية، مشيرة إلى أن عدد الأجنحة «البوثات» التي شاركت بها فروع الوزارة بلغ نحو 108 أجنحة، مشيدة بالمشاركة القيمة من خطباء المساجد والتي فاقت أكثر من 4 آلاف مشاركة متنوعة للتوعية بالبيئة التي حث ديننا الحنيف على المحافظة عليها.

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أسبوع البيئة

21 مليون متابع للفعاليات

1400 كيلو بذور تم نثرها

846 جهة مشاركة في الأسبوع

1663 مدرسة شاركت في البرنامج