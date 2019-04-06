شكرا لقرائتكم خبر عن ملك ماليزيا يزور جناح «تمور السعودية» بمعرض «حلال» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (كوالالمبور)

زار ملك ماليزيا السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه، أمس (الجمعة)، جناح المركز الوطني للنخيل والتمور «تمور السعودية»، المشارك ضمن معرض حلال الدولي في العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة من 6 - 3 أبريل الجاري.

وتعرف ملك ماليزيا على التمور السعودية عبر تقديم عرض عن أنواع التمور ودرجاتها، إضافة إلى تقديم نبذة بسيطة عن «علامة التمور السعودية» التي تم إطلاقها.

يذكر أن المركز الوطني للنخيل والتمور يولي اهتماماً بالمشاركات الخارجية للتعريف بصادرات المملكة من التمور وعلامة التمور السعودية والتسويق لها.