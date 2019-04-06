شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الحج: إصدار 5.5 مليون تأشيرة عمرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار 5.502.111 تأشيرة منذ فتح باب العمرة مطلع العام الحالي، وحتى تاريخ 28 رجب الماضي. وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 5.052.735 معتمرا، في حين بلغ عدد المعتمرين الموجودين داخل المملكة 501.371 معتمرا، منهم 351.770 في مكة المكرمة، بينما يوجد 149.601 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 4.551.364 معتمرا بعد أن أدوا مناسك العمرة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي، الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، الذي يقيس 5 جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين، وأعداد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة 10.436 موظفا، منهم 8.659 من الذكور، و1.777 من الإناث. وبالنسبة لأكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 1.174.947، تليها إندونيسيا 789.486، بعدها الهند 491.195، ثم مصر 302.398، واليمن خامسا 240.679. وتأتي بعدها كل من تركيا 240.461، ماليزيا 237.988، الجزائر 217.546، العراق 171.485، الأردن 140.862. ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول إلى مستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربتهم وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.