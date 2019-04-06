شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد آليات تثبيت المؤقتين في «الحرمين»على بند «المقطوعة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيزالربيعي (مكة المكرمة) اعتمد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ آلية تثبيت المؤقتين الموسميين على بند الرواتب المقطوعة التي اقترحتها اللجنة التي وجّه بها لدراسة وبحث إجراءات التثبيت والتعيين على وظائفها. وباشرت اللجنة أعمالها برئاسة الوكيل المكلف لشؤون المسجد الحرام أحمد محمد المنصوري، ونائبه وكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية، المكلف الدكتور سعد محمد المحيميد، وعضوية المستشار الإداري الدكتور محمد فراج العقلا، ومدير الإدارة العامة للموارد البشرية سعود الريشي، وحصرت اللجنة اسماء الموظفين المؤقتين بالرئاسة ومدد خدمتهم، قبل أن تباشر فرز مؤهلاتهم وقدراتهم بالتوازي مع احتياج الرئاسة وإداراتها ووحداتها إدارياً وميدانياً بما يتوافق مع نظام الخدمة المدنية، وذلك بغرض استثمار الطاقات واستقطاب الكفاءات وإتاحة المجال للكوادر الوطنية المؤهلة، والاستفادة من الموظفين الأكفاء ذوي الخبرة العلمية والعملية والميدانية بما يحقق توجيهات ولاة الأمر بتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين من حجاج ومعتمرين وزائرين. وحددت اللجنة آلية التعيين وضوابطه ومعايير المفاضلة من المؤهلات وحسن السيرة والسلوك والمدة وكانت "الخليج 365" قد نشرت خبر توجه الرئاسة للاستفادة من الكفاءة في أعدادها السابقة.

اعتمد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ آلية تثبيت المؤقتين الموسميين على بند الرواتب المقطوعة التي اقترحتها اللجنة التي وجّه بها لدراسة وبحث إجراءات التثبيت والتعيين على وظائفها. وباشرت اللجنة أعمالها برئاسة الوكيل المكلف لشؤون المسجد الحرام أحمد محمد المنصوري، ونائبه وكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية، المكلف الدكتور سعد محمد المحيميد، وعضوية المستشار الإداري الدكتور محمد فراج العقلا، ومدير الإدارة العامة للموارد البشرية سعود الريشي، وحصرت اللجنة اسماء الموظفين المؤقتين بالرئاسة ومدد خدمتهم، قبل أن تباشر فرز مؤهلاتهم وقدراتهم بالتوازي مع احتياج الرئاسة وإداراتها ووحداتها إدارياً وميدانياً بما يتوافق مع نظام الخدمة المدنية، وذلك بغرض استثمار الطاقات واستقطاب الكفاءات وإتاحة المجال للكوادر الوطنية المؤهلة، والاستفادة من الموظفين الأكفاء ذوي الخبرة العلمية والعملية والميدانية بما يحقق توجيهات ولاة الأمر بتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين من حجاج ومعتمرين وزائرين. وحددت اللجنة آلية التعيين وضوابطه ومعايير المفاضلة من المؤهلات وحسن السيرة والسلوك والمدة وكانت "الخليج 365" قد نشرت خبر توجه الرئاسة للاستفادة من الكفاءة في أعدادها السابقة.

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