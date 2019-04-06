شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير المدينة يزف 957 خريجاً تقنياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

برعاية أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، وبحضور نائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، نظمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمدينة المنورة حفل تخريج 957 متدربا من طلاب الكليات التقنية، وكلية السياحة والفندقة، والمعاهد الصناعية بالمدينة المنورة.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عيد الردادي، أن الرعاية الكريمة من أمير منطقة المدينة المنورة وحضور نائبه، يعدان وسام فخر للخريجين ودعما للكوادر الوطنية المدربة التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للوطن.

وثمن الردادي لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد الذي حضر المناسبة، دعمه وحرصه اللا محدود على الرقي بقطاع التدريب بالمملكة ليواكب أفضل الدول المتقدمة بقطاع التدريب ويسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.