شكرا لقرائتكم خبر عن «مهرجان الورد»: المزارعون يشكون للمحافظ التهميش وانقطاع التيار! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ماجد النفيعي (الطائف)

في مستهل مهرجان الورد الطائفي بنسخته الـ15 الذي تنظمه الأمانة بمتنزه الردف السياحي، شكا مجموعة من مزارعي الورد للمحافظ سعد الميموني من تباين مواقع الأكشاك وانقطاع خدمة التيار الكهربائي وتجاوب المحافظ مع الشكاوى بوجود أمين الطائف المهندس محمد بن هميل.

وشهد المهرجان تعددا في الفعاليات بدءا من النافورة التفاعلية وحديقة الطيور وحديقة الفراولة وأجنحة الحرفيين ومعرض الفنون التشكيلية، إلا أن مجموعة من عارضي الورد أبدوا حسرتهم من توزع ونثر أكشاكهم في أرجاء المتنزه.

وطبقا لعدد منهم، فإن المواقع غير مناسبة وغير منصفة في أعقاب القرعة التي أجريت قبل الافتتاح بأيام عدة لتحديد المواقع، إذ لم يحالف الحظ عددا من ملاك الأكشاك فيما ابتسم لآخرين قرب المسرح ومنطقة المنتصف. ويشكو أصحاب الأكشاك البعيدة من «التهميش» وضعف حركة البيع على خلاف المواقع المميزة للفرق التطوعية. وانتقد مزارعو الورد انقطاع التيار الكهربائي على خلاف تأكيدات أمانة الطائف عن اكتمال كافة التجهيزات.

وعزّت مصادر توزع مواقع أكشاك الورد وتباينها إلى القرعة وأن التوزيع تم حسب توفر الأماكن.