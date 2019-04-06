مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج | اعرف “مباشر هنا” شروط اهلية “سند للزواج”...

نتابع وإياكم زوارنا الأفاضل من المملكة العربية السعودية كل ما يتعلق بمبادرة سند للزواج والتي سبق الإعلان عنها مؤخرا عبر برنامج سند محمد بن سلمان، حيث تخص المبادرة الجديدة من يقترب حديثا من الزواج، ونحن هنا خلال تقريرنا بين أيديكم نحاول مساعدتكم زوارنا في الاطلاع على المزيد من المعلومات حول تلك المبادرة والتي تم الإعلان عنها.

كما نتعرف مع حضراتكم على مبادرة سند للزواج، وهي المبادرة الاجتماعية المخصصة للمتزوجين حديثا بهدف تخفيف الأعباء الخاصة بالزواج وتعزيز الوعي المعرفي بآليات مبتكرة، ونتناول خلال تقريرنا التالي مزيدا من التفاصيل حول سند الزواج.

سند للزواج

قام برنامج سند محمد بن سلمان بإطلاق مبادرة سند الزواج والتي يمكن التسجيل فيها من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان من خلال هذا الرابط من هنا

يتم اختيار صفحة مبادرة سند الزواج والتأكد من مطابقة المتقدم لجميع المعايير والشروط، ثم اجتياز دورة الوعي المالي وإدخال بيانات المتقدمين والإقرار والتعهد بصحة البيانات وفي الأخير انتظار رسالة اعتماد الطلب.

سند محمد بن سلمان

أشار برنامج “سند محمد بن سلمان” أن الأفضلية ستكون للأيتام وأبناء الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة على أن يتم الاعتذار والقبول وفقا للشروط والمعايير.

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وتهدف مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج إلى الإيمان بالاستقرار الأسري وتحقيق مبادئه وتقديم المساعدة للراغبين في الزواج وهي أولى المبادرات بناءا على توجيه سمو ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”.

مبادرة سند للزواج

تعتمد عملية اختيار المستحقين وذلك وفقا للتالي:

أن يكون كل من الزوج والزوجة سعوديي الجنسية

أن يكون عمر الزوج ما بين (21-40) سنة وعمر الزوجة من (18 – 40) سنة

أن يكون هو الزواج الأول للرجل

حصول المتقدم على الثانوية العامة كحد أدنى

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم

الدخل الشهري لا يتجاوز 4000 ريال

المهر لايزيد عن 50 ألف ريال

لابد من إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لاتقل عن 60%

الأولوية تكون لأبناء الشهداء والأيتام من ذوي الاحتياجات الخاصة

جاءت مبادرة سند للزواج انطلاقا من سعي صاحب السمو الملكي “محمد بن سلمان بن عبد العزيز” في تنمية مجالات المبادرات الاجتماعية غير الربحية تعزيزا للحياة الكريمة للمواطنين وتحقيقا للاستقرار بالإضافة لتنمية المجتمع وأفراده.

هل تجاوزت مدة تسجيلك في برنامج #سند_محمد_بن_سلمان 72 ساعة بدون تفعيل؟

إذًا قم بإعادة التسجيل الآنhttps://t.co/4NmabFiU9b pic.twitter.com/heVvJPmjQJ — سند محمد بن سلمان (@snadprogram) January 7, 2019

لمزيد من المعلومات حول البرنامج يرجى زيادة هذا الرابط من هنا

الجدير بالذكر أن فرق العمل قد بدأت في الإعداد والتحضير لبرنامج سند للزواج وفقا للحوكمة وشمولية المبادرات التي تتفق مع أهداف التوجهات، حيث آلية التشغيل التي تنص عليها رؤية 2030 للعمل بذلك على خلق التنمية المجتمعية عبر المؤسسات والقطاعات غير الربحية، بالإضافة إلى اتفاق أهداف البرنامج مع تعاليم الدين الإسلامي وقيمه السامية.

وعن الإجراء الذي يجب القيام به في حالة لم يتم تفعيل الحساب عن البرنامج، في حال تجاوز 72 ساعة بدون تفعيل يجب إعادة التسجيل في البرنامج عبر الرابط التالي من هنا