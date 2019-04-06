الان تتابع طقس اليوم: هطول أمطار رعدية في 7 مناطق سعودية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الامطار الرعدية على مناطق الرياض والشرقية ونجران ومرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة. وسماء غائمة على مناطق شمال المملكة ولايستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وكذلك على منطقتي الجوف و الحدود الشمالية. وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة . وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، و حالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

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