سياسي / الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصدر توجيهات بشأن المحادثات التجارية مع الصين



واشنطن 29 رجب 1440 هـ الموافق 05 أبريل 2019 م واس

اصدرالرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم ، بعض التوجيهات لإجراء مفاوضات بشأن التجارة مع الصين من 3 أبريل إلى 5 أبريل 2019.

وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض، ان الممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لايتيزر، ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين رحبا بنائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي ووفد صيني، علي ضؤ توجيهات الرئيس ترامب.

وأشار البيان الي ان موضوعات التفاوض شملت الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا القسري الحواجز غير الجمركية والزراعة وتطبيق الخدمات والمشتريات.

وبحسب البيان، عقدت الولايات المتحدة والصين اجتماعات مثمرة وحققت تقدما بشأن العديد من القضايا الرئيسية، ولا يزال هناك الكثير من القضايا العالقة التي سيتولي أعضاء الوفد الأشراف عليها والبقاء علي اتصال بشكل مستمرلضمان حلها.

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