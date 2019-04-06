شكرا لقرائتكم خبر عن الميموني يطلع على ملتقى «الغيمة والورد» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

تفقد محافظ الطائف سعد الميموني، ملتقى الورد والغيمة، الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، ممثلاً في إدارة نشاط الطالبات ضمن مهرجان ورد الطائف 15، وذلك بحضور المدير العام للتعليم طلال اللهيبي ومديري الإدارات الحكومية.

واطلع الميموني على ما يحتويه الملتقى من أركان لمختلف مجالات النشاط «ثقافية واجتماعية وعلمية وفنية»، وأندية أحياء مقامة في مقر المبنى البيئي بمنتزه الردف. وتحاكي الأركان جميعها منتج الورد الطائفي، وتشتمل على العديد من اللوحات والأعمال التصاميم التي اتشحت بورد الطائف، وكذلك طرق تقطير الورد وطرق صناعة العديد من المنتجات المشتقة من الورد الطائفي، إضافة إلى العديد من العروض الشعبية التي قدمها أطفال أندية الحي وستستمر طيلة أيام المهرجان.

واشتمل ملتقى الورد والغيمة على حملات (الطائف يتطوع) في مجال تكريم المرابطين وعمال النظافة وحراس الأمن وتقديم الهدايا التقديرية لهم عرفانا بجهودهم الكبيرة، إضافة إلى مسابقات للأطفال وعروض لأندية الهواة، والإرشاد السياحي لذوي الهمم وفعاليات للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب المشاركة بركن لعرض منتجات سجينات الطائف وأعمالهن اليدوية، وعروض التربية البدنية المعززة لصحة الطالبات بممشى منتزه الردف، والتعريف بالاختبارات الدولية لمادتي العلوم والرياضيات TIMMS من خلال العديد من اللوحات التعريفية والتحفيزية.