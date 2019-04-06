جدة: الأحوال المدنية تفتتح مكتبا نسائيا جديدا

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جدة - خالد شويل - أحمد الصائغ (جدة) افتتح وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن الجلعود، مكتب الأحوال المدنية النسوي (جدة4) الواقع في مجمع الأعمال بالغرفة التجارية بحي البغدادية, وقدمت مديرة المكتب خلال الافتتاح شرحا موجزا عن الخدمات التي يقدمها المكتب، التي تشمل إصدار بطاقة الهوية الوطنية، وسجل الأسرة للأمهات، وتسجيل الواقعات المدنية كالزواج والطلاق، وتعديل المهن وباقي الخدمات, ويأتي افتتاح المكتب لمواكبة الارتفاع المتوقع لحصول النساء على بطاقات الهوية الوطنية الذي سيكون إلزامياً عليهن اعتبارا من منتصف العام الهجري القادم، ويعدّ من المكاتب النموذجية المخصصة للنساء التي تم افتتاحها أخيراً، وسيتم بدء تقديم الخدمات منه للمواطنات مطلع الأسبوع القادم باستخدام نظام المواعيد الإلكتروني.

افتتح وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن الجلعود، مكتب الأحوال المدنية النسوي (جدة4) الواقع في مجمع الأعمال بالغرفة التجارية بحي البغدادية, وقدمت مديرة المكتب خلال الافتتاح شرحا موجزا عن الخدمات التي يقدمها المكتب، التي تشمل إصدار بطاقة الهوية الوطنية، وسجل الأسرة للأمهات، وتسجيل الواقعات المدنية كالزواج والطلاق، وتعديل المهن وباقي الخدمات, ويأتي افتتاح المكتب لمواكبة الارتفاع المتوقع لحصول النساء على بطاقات الهوية الوطنية الذي سيكون إلزامياً عليهن اعتبارا من منتصف العام الهجري القادم، ويعدّ من المكاتب النموذجية المخصصة للنساء التي تم افتتاحها أخيراً، وسيتم بدء تقديم الخدمات منه للمواطنات مطلع الأسبوع القادم باستخدام نظام المواعيد الإلكتروني.

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