شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مناطق موعودة بالأمطار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة) توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية اليوم (السبت) على مناطق الرياض، الشرقية، نجران كذلك على مرتفعات، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والأجزاء الشرقية من تلك المناطق، وسماء غائمة إلى غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق شمال المملكة، ولايستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وكذلك على منطقتي الجوف والحدود الشمالية, ولفتت الرئاسة أنها تتوقع أن تكون درجات الحرارة في مكة المكرمة 36 درجة، وفي جدة 32 درجة، وفي المدينة المنورة 33 درجة، الرياض 34، الدمام 35 درجة، وفي أبها 23 درجة، وتبوك 26 درجة, وبينت أن الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وفي الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-45 كم/ساعة.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية اليوم (السبت) على مناطق الرياض، الشرقية، نجران كذلك على مرتفعات، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والأجزاء الشرقية من تلك المناطق، وسماء غائمة إلى غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق شمال المملكة، ولايستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وكذلك على منطقتي الجوف والحدود الشمالية, ولفتت الرئاسة أنها تتوقع أن تكون درجات الحرارة في مكة المكرمة 36 درجة، وفي جدة 32 درجة، وفي المدينة المنورة 33 درجة، الرياض 34، الدمام 35 درجة، وفي أبها 23 درجة، وتبوك 26 درجة, وبينت أن الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وفي الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-45 كم/ساعة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.