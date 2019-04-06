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كشفت مصادر لـ"الخليج 365" تفاصيل فيديو مثير للجدل، كان متداوَلاً بشكل واسع خلال اليومَين الماضيَين، وأثار استياء عدد من رواد السوشيال ميديا عندما أقدم شخص على تصوير جثة متحللة ومتدلية من شجرة في محافظة أحد المسارحة.
وتفصيلاً، كشفت مصادر "الخليج 365" في المحافظة أن الجثة عُثر عليها متدلية من الشجرة وهي في حالة تحلل قبل أيام عدة، وتعود لوافد يمني، وفقًا لما عُثر عليه معه من أوراق ثبوتية. ووفقًا للمعاينة الأولية يظهر انتحار الشخص بربط عنقه في غصن الشجرة.
وتابعت المصادر: بدأت التحقيقات من قِبل الجهات الأمنية في ذلك الوقت، واتخذت الإجراءات والتدابير النظامية حيال الواقعة في وقت قياسي.
يُذكر أن كثيرًا من المواطنين استاؤوا من العدسة المتطفلة التي التقطت تسجيلاً لجثة متدلية من شجرة وهي في حالة تحلل، وأكدوا أن تسجيل تلك الواقعة غير مقبول.
جثة متحللة تتدلى من شجرة.. و"الخليج 365" تكشف تفاصيل الفيديو المثير للجدل بـ"المسارحة"محمد المواسي الخليج 365 2019-04-06
كشفت مصادر لـ"الخليج 365" تفاصيل فيديو مثير للجدل، كان متداوَلاً بشكل واسع خلال اليومَين الماضيَين، وأثار استياء عدد من رواد السوشيال ميديا عندما أقدم شخص على تصوير جثة متحللة ومتدلية من شجرة في محافظة أحد المسارحة.
وتفصيلاً، كشفت مصادر "الخليج 365" في المحافظة أن الجثة عُثر عليها متدلية من الشجرة وهي في حالة تحلل قبل أيام عدة، وتعود لوافد يمني، وفقًا لما عُثر عليه معه من أوراق ثبوتية. ووفقًا للمعاينة الأولية يظهر انتحار الشخص بربط عنقه في غصن الشجرة.
وتابعت المصادر: بدأت التحقيقات من قِبل الجهات الأمنية في ذلك الوقت، واتخذت الإجراءات والتدابير النظامية حيال الواقعة في وقت قياسي.
يُذكر أن كثيرًا من المواطنين استاؤوا من العدسة المتطفلة التي التقطت تسجيلاً لجثة متدلية من شجرة وهي في حالة تحلل، وأكدوا أن تسجيل تلك الواقعة غير مقبول.
06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
01:40 AM
الجهات المعنية اتخذت الإجراءات النظامية حيال الواقعة في وقت قياسي
كشفت مصادر لـ"الخليج 365" تفاصيل فيديو مثير للجدل، كان متداوَلاً بشكل واسع خلال اليومَين الماضيَين، وأثار استياء عدد من رواد السوشيال ميديا عندما أقدم شخص على تصوير جثة متحللة ومتدلية من شجرة في محافظة أحد المسارحة.
وتفصيلاً، كشفت مصادر "الخليج 365" في المحافظة أن الجثة عُثر عليها متدلية من الشجرة وهي في حالة تحلل قبل أيام عدة، وتعود لوافد يمني، وفقًا لما عُثر عليه معه من أوراق ثبوتية. ووفقًا للمعاينة الأولية يظهر انتحار الشخص بربط عنقه في غصن الشجرة.
وتابعت المصادر: بدأت التحقيقات من قِبل الجهات الأمنية في ذلك الوقت، واتخذت الإجراءات والتدابير النظامية حيال الواقعة في وقت قياسي.
يُذكر أن كثيرًا من المواطنين استاؤوا من العدسة المتطفلة التي التقطت تسجيلاً لجثة متدلية من شجرة وهي في حالة تحلل، وأكدوا أن تسجيل تلك الواقعة غير مقبول.
، جثة متحللة تتدلى من شجرة.. و"الخليج 365" تكشف تفاصيل الفيديو المثير للجدل بـ"المسارحة" ،
المصدر : الخليج 365
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