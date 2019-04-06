، شاهد .. مياه الأمطار مصحوبة بالبرد الكثيف ترسم لوحة طبيعية خلابة برماح ،

محمد بن مسعود - الدمام - "ابن خلف" و"الفاضلي" رصدا الحالة المطرية والبروق بشعيب غيلانه

هطلت، مساء أمس الجمعة، أمطار غزيرة مصحوبة بكميات كبيرة من البرد على جنوب غرب مدينة رماح، حيث جرت على إثر تلك الأمطار أودية وارتوت بها الشعاب وتشكلت بحيرات مائية في شعيب غيلانه.

وأهدى المصوران مفرح بن خلف وعلي الفاضلي "الخليج 365"، مقطع فيديو للحالة المطرية والبروق التي ظهرت في نسقٍ طبيعي جذاب.