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هطلت، مساء أمس الجمعة، أمطار غزيرة مصحوبة بكميات كبيرة من البرد على جنوب غرب مدينة رماح، حيث جرت على إثر تلك الأمطار أودية وارتوت بها الشعاب وتشكلت بحيرات مائية في شعيب غيلانه.
وأهدى المصوران مفرح بن خلف وعلي الفاضلي "الخليج 365"، مقطع فيديو للحالة المطرية والبروق التي ظهرت في نسقٍ طبيعي جذاب.
شاهد .. مياه الأمطار مصحوبة بالبرد الكثيف ترسم لوحة طبيعية خلابة برماحسويد الحارثي الخليج 365 2019-04-06
هطلت، مساء أمس الجمعة، أمطار غزيرة مصحوبة بكميات كبيرة من البرد على جنوب غرب مدينة رماح، حيث جرت على إثر تلك الأمطار أودية وارتوت بها الشعاب وتشكلت بحيرات مائية في شعيب غيلانه.
وأهدى المصوران مفرح بن خلف وعلي الفاضلي "الخليج 365"، مقطع فيديو للحالة المطرية والبروق التي ظهرت في نسقٍ طبيعي جذاب.
06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
01:23 AM
"ابن خلف" و"الفاضلي" رصدا الحالة المطرية والبروق بشعيب غيلانه
هطلت، مساء أمس الجمعة، أمطار غزيرة مصحوبة بكميات كبيرة من البرد على جنوب غرب مدينة رماح، حيث جرت على إثر تلك الأمطار أودية وارتوت بها الشعاب وتشكلت بحيرات مائية في شعيب غيلانه.
وأهدى المصوران مفرح بن خلف وعلي الفاضلي "الخليج 365"، مقطع فيديو للحالة المطرية والبروق التي ظهرت في نسقٍ طبيعي جذاب.
، شاهد .. مياه الأمطار مصحوبة بالبرد الكثيف ترسم لوحة طبيعية خلابة برماح ،
المصدر : الخليج 365
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