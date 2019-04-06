السعودي المفقود بالبحرين.. الـDNA يكشف عن جثته.. وذووه يرفضون استلامها

تكشفت تفاصيل جديدة حول حادثة فقدان مواطن سعودي قبل نحو أربعة أعوام قبل العثور على جثته. وأشار ذوو المفقود إلى دخوله مملكة البحرين، ولم يغادرها.. وقد نشرت “سبق” مناشدتهم البحث عنه والعثور عليه؛ فتواصلت الجهات المعنية بالبحرين في أعقاب نشر الخبر بشقيقه، وأفادت بوجود جثمان لشخص لم يتم التعرف على هويته، بعد أن عُثر عليه متوفى، وجثته متحللة، قبل أعوام عدة. وقال “حمد اليامي” خال المفقود لـ”سبق” إنه عند فقدان ابن شقيقته تم إبلاغ السفارة عن اختفائه قبل 4 سنوات، ولم يأتِ بنتيجة إلا بعد نشر خبره في “سبق”؛ إذ تواصل أحد مسؤولي الداخلية البحرينية بعد نشر الخبر، وتم دخول الأمن البحريني بدون مرافق من قِبل الأمن السعودي أو مندوب من السفارة، وأخذ عينات من والدته وأحد إخوته.

وأضاف: عند ظهور النتيجة تبين أنه صاحب الجثمان الذي عُثر عليه. مشيرًا إلى أنهم أفادوا بتحلل الجثمان عند العثور عليه بعد دخوله البحرين بخمسة أيام، وتغيُّر معالمه. وتابع: والدة المتوفى تناشد المسؤولين في السعودية التدخل لمعرفة أسباب وفاة ابنها. وقد رفضنا استلام جثمانه لحين التعرف على أسباب الوفاة. و قد تم نشر مناشدة أسرة مواطن سعودي في العقد الخامس من عمره مساعدتهم في البحث عنه، والعثور عليه، بالرغم من فقدانه قبل نحو أعوام عدة، بعد أن غادر مدينة الدمام ودخل عبر جسر الملك فهد مملكة البحرين، وبعد عملية بحث كبيرة لم يستدل على مكانه إلا أن المعلومات التي لديهم تؤكد أنه لم يغادر البحرين.