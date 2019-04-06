أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق بالمملكة.. السبت

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول الأمطار الرعدية، المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار؛ تحد من مدى الرؤية الأفقية غدًا السبت، على مناطق الرياض والشرقية ونجران، وكذلك على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، والأجزاء الشرقية من تلك المناطق.

كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم، أن تتأثر مناطق شمال المملكة بسماء غائمة إلى غائمة جزئيًا؛ قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة، فيما لم تستبعد الهيئة تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، وكذلك على منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

وأكدت الهيئة، عبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، أن درجات الحرارة تصل إلى 36 في شرورة، بينما الأدنى ستكون 7 درجات في طريف.

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن الرياح السطحية تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين متر ومتر ونصف.

أما عن حالة الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد أن الرياح السطحية تكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-45 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين متر ومترين.

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وتوقع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، ليلة ممطرة، تبدأ مساء اليوم الجمعة وحتى غدٍ السبت، على عدد من دول الخليج العربي.

وقال خبير الأرصاد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الأمطار سببها حزام سحابي رعدي ممطر على وسط، وجنوبي جنوب غربي الخليج العربي.

وتابع «كراني»، أن تأثير الحزام السحابي يظل ممتدًا؛ حتى شرق المناطق الوسطى وغربي دول الخليج، مصحوبًا بزخات بردية ورياح هابطة، متوقعًا استمراره مساءً، مع احتمالية امتداد التأثير حتى فجر الغد.

من جانبه قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إن الحالة المطرية المتوقعة من مساء اليوم الجمعة وحتى غدٍ السبت، تتضمن هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى غزيرة، مصحوبة بحبات برد على الرياض ومحافظاتها، والشرقية، وشرق الطائف، والباحة وعسير ونجران.

ونصح الباحث في الطقس، من لديه مناسبة اليوم الجمعة وغدٍ السبت في مكان مكشوف، بأن يحتاط لذلك بسبب المطر، قائلًا: «إذا أنتم ممن يحب المطر، اكشتوا وابتعدوا عن الأودية وتابعوا الطقس بدقة».