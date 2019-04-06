باحث يوضح أماكن العثور على اللؤلؤ في المملكة: مهنة اندثرت باكتشاف النفط

خصص الباحث في تاريخ المنطقة الشرقية جلال خالد هارون، مشاركته في شارع الفن بمهرجان «نور للثقافة والفنون» والذي تنظّمه «الكهرباء السعودية»، بتعريف الزوار بـ«اللؤلو».

وقال الباحث جلال هارون، إنه يستعرض من خلال الركن، وثائق الغوص للبحث عن اللؤلؤ في الشرقية، وأهم المصادر في هذه المهنة القديمة التي اندثرت، مشيرًا إلى أن هناك مؤلفين كثرًا وثقوا هذه المهنة لأن الغوص كان حياة بالنسبة للأقدمين.

وأوضح هارون -في حديثه- بعض المعلومات التي أشار إلى أنها قد تغيب عن الناس حول «اللؤلؤ»، قائلًا: «المحار نبات وله جذر، وليس حيوان، بل ينبت في الأرض وثابت في مكانه بالبحر، وله أنواع عديدة، ولكن الخليج به المحار الذي ينتج أفخر وأجود أنواع اللؤلؤ في العالم، والمناطق التي يتم الحصول فيها على اللؤلؤ تسمى هير».

وأشار إلى أن «المحار لو دخل به جسم غريب مثل الرمال يفرز مادة لمحاصرة ما يعتقد أنه مرض، وهذه المادة تُشكل اللؤلؤ».

وتابع هارون، أن هذه المهنة تشبه الزراعة، وهناك من يؤلف أغاني وأشعار في رحلة البحث عن اللؤلؤ، وأيضًا هناك من ألف نظام ضريبي وتحدث عن الزكاة والصوم في رمضان لمن يذهب في رحلة الغوص وما شابه. موضحًا أن اللؤلؤ هو محار ولا يوجد في كل مناطق العالم ولكن منطقة الخليج غنية به.

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وأضاف، أن من «يمارس الغوص يأكل تمرتين أو 3 تمرات ليكون خفيفًا خلال عملية البحث عن اللؤلؤ».

وبحسب الوثائق، فإن الغوص يعود إلى 4 آلاف سنة قبل الميلاد، لكنه انتهى في عهد الملك عبدالعزيز، بالتزامن مع استكشاف وإنتاج النفط.

ولفت إلى أن اللؤلؤ نوعان؛ مكتمل الاستدارة، وآخر غير مكتمل، وكلما كان الشكل متشوّهًا قل سعره، وبحسب الخبرة القديمة يُعرف أماكن اللؤلؤ، ويتم الإبحار على النجوم حتى الوصول إلى «الهير» وهو مكانه، بحسب الخرائط وليس بالتنبؤ.

وتابع، أن «من اللؤلؤ النوع الرخيص والصغير، وله زكاة على طريقتين؛ الأولى بيعه ثم يأخذون عشره، أما النوع الغالي، فيتم أخذ عُشر كل لؤلؤة على حدة». موضحًا أن موسم الغوص كان ينتهي مع دخول فصل الشتاء.

وكشف أن اللؤلؤ كان مصدرًا للرزق، ويتم تصديره إلى ملوك الهند خاصةً، وهناك سوق له هناك، ولم يكن الغوص بحثًا عنه للتزيّن. موضحًا أن اللؤلؤ يتركّز بالأكثر في المنطقة الشرقية، ولكن الآن لم تعد المهنة تمارس.