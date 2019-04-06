

نيويورك 29 رجب 1440 هـ الموافق 05 أبريل 2019 م واس

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة اليوم .

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 36ر40 نقطة، أو 15ر0% ، ليصل إلى 99ر26425 نقطة.

وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 35ر13 نقطة، أو 46ر0% ، ليصل إلى 74ر2892 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 91ر46 نقطة ، أو 59ر0% ، ليصل إلى 69ر7938 نقطة.

// انتهى //

02:17ت م

0164





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.