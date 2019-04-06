شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عن الأمن السيبراني بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

تنظم حاضنة بادر بالطائف اليوم السبت ورشة عمل بعنوان «أعراض الهجمات الخبيثة» يقدمها رئيس قسم تقنية المعلومات بكلية الحاسبات بجامعة الطائف د. سلطان الشمراني. وتسلط الورشة الضوء على جملة من المحاور، منها التعريف بمفهوم الأمن السيبراني وما هي الهجمات الخبيثة وأعراضها.

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