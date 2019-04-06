شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة نجران تبدأ تنفيذ دورات مجتمعية والان نبدء بالتفاصيل
وتشمل الدورات التدريبية التي تستهدف أفراد المجتمع دورة «المحاسبة لغير المحاسبين»، ودورة «تقييم المشروعات التجارية»، ودورة «تصميم الإعلان وكيفية تأثيره على المستهلك».
وتأتي تلك الدورات، ضمن التعاون المشترك بين الجامعة والقطاعات الحكومية والخاصة بالمنطقة، لتقديم الخدمات المجتمعية الهادفة إلى تنمية وتطوير مهارات الأفراد، من خلال التدريب والتأهيل.
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