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جامعة نجران تبدأ تنفيذ دورات مجتمعية

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تبدأ جامعة نجران ممثلة في كلية العلوم الإدارية وعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر يوم غدٍ الأحد، تنفيذ عددٍ من الدورات التدريبية المجتمعية، وذلك بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة.

وتشمل الدورات التدريبية التي تستهدف أفراد المجتمع دورة «المحاسبة لغير المحاسبين»، ودورة «تقييم المشروعات التجارية»، ودورة «تصميم الإعلان وكيفية تأثيره على المستهلك».

وتأتي تلك الدورات، ضمن التعاون المشترك بين الجامعة والقطاعات الحكومية والخاصة بالمنطقة، لتقديم الخدمات المجتمعية الهادفة إلى تنمية وتطوير مهارات الأفراد، من خلال التدريب والتأهيل.

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