شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء بالشرقية يستعرض دور قطاع الأعمال في دعم الجمعيات والان نبدء بالتفاصيل

أكد لقاء الثلاثاء الشهري الذي تنظمه غرفة الشرقية على الدور الكبير الذي يؤديه قطاع الأعمال في المنطقة تجاه المجتمع بهدف الارتقاء بخدماته وأيضا مساهمته الفاعلة في تلبية احتياجاته.

واستعرض اللقاء الذي عقد بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالحكيم الخالدي، واستضاف بمقر الغرفة الرئيس مساء الثلاثاء رئيس جمعية ترميم الخيرية حمد الخالدي، والمدير التنفيذي لجمعية مأوى للخدمات الاجتماعية محمد السمان، إنجازات قطاع الأعمال في دعم الجمعيات الخيرية في المنطقة حيث استطاعت تنفيذ أهدافها السامية والتي تعود بالنفع على المجتمع وأفراده، حيث أشار المشاركون إلى أن الكثير من خدمات الجمعيات تطورت من خلال المبادرات والأفكار التي يطرحها رجال وسيدات الأعمال في سبيل استدامة الموارد المالية للجمعيات حتى تستطيع مواكبة الطلب على خدماتها، وأيضا قيامها بأدوارها المختلفة بدون توقف أو تعثر.

وتحدث اللقاء الذي حضره عضو مجلس الإدارة نجيب السيهاتي، والأمين العام للغرفة عبدالرحمن الوابل، عن أهمية الاستمرار في دعم الجمعيات في جوانب مختلفة لتستمر في عطائها للشرائح المستفيدة منها، مشيرا إلى أهمية تطوير الجوانب المالية والأفكار والنظر بنظرة اقتصادية لتطوير خدمات تلك الجمعيات.

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من جهته، قال الخالدي: إن قطاع الأعمال لا يتأخر في تسجيل الحضور الإيجابي لمواصلة رسالته إلى المجتمع سواء من خلال الدعم أو تقديم المشورة والمشاركة بالإمكانيات لدعم احتياجات الجمعيات الخيرية الموجودة في المنطقة.

وأوضح أن الجمعيات صاحبة رسالة راقية يتفاعل معها قطاع الأعمال بشكل مستمر؛ تأكيدا منه على المساعدة في نهوض هذا القطاع التطوعي المهم الذي يعتبر سببا في استدامة الأعمال التجارية، لافتا إلى ضرورة تطوير الموارد المالية لها حتى تنتقل إلى أعمال مستدامة.

وفي الختام، كرم رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي، ضيفي اللقاء رئيس جمعية ترميم الخيرية حمد الخالدي والمدير التنفيذي لجمعية مأوى للخدمات الاجتماعية محمد السمان بدرعين تذكاريتين.