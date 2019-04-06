شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقات بحرية وألعاب جوية في مهرجان «الوطن انتماء وولاء» والان نبدء بالتفاصيل

يواصل المهرجان البحري الرابع، الذي تنظمه قيادة الأسطول الشرقي فعالياته تحت شعار «الوطن انتماء وولاء» على شاطئ قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية في الجبيل بحضور جمهور غفير كبير وتتعدد الفعاليات المختلفة منها المسابقات البحرية الشاطئية وسباق القوارب الشراعية والدبابات البحرية ومسابقة صيد الأسماك في البحر بواسطة القوارب (لفاح) ومسابقة الكنز المفقود في قاع البحر (لهواة الغوص)، إضافة إلى الألعاب الجوية كالقفز الحر والطيران الشراعي، ويستمر المهرجان لمدة عشرة أيام.

وبدأت مسيرة القوارب والدبابات البحرية تلتها مباشرة عروض الفلاي بورد، ثم بدأت عروض طيران القوات البحرية، وعقب ذلك تم استعراض فصيل البيانات والتتابع لطلبة معهد الدراسات الفنية للقوات البحرية، ثم بدأ القفز الحر بالمظلات، التي أظهر من خلالها المظليون قدرة فائقة ومهارة عالية في التحكم والنزول بالمظلة مما نال استحسان الحضور.

كما تقام ضمن الفعاليات دوري كرة الطائرة الشاطئية وسباق الدراجات ومسابقة شد الحبل للجمهور وسباق الماراثون للكبار والصغار وعروض الفلاي بورد ومسابقة السباحة في البحر، ويشارك في المهرجان عدد من الفرق التطوعية ويشهد مسيرات استعراضية لملاك الدراجات النارية والسيارات المعدلة والرياضية والكلاسيكية.

ويشارك في فعالياته عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، ويشتمل على عدد من الأجنحة كجناح الأسر المنتجة ومسرح الفعاليات وجناح المقتنيات الأثرية ومعرض الوحدات العسكرية المشاركة.

وقالت اللجنة المنظمة إن المكان مفتوح للجميع وخصصت بوابة (6) للجمهور للاستمتاع بمختلف الأنشطة.