شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقات بحرية وألعاب جوية في مهرجان «الوطن انتماء وولاء» والان نبدء بالتفاصيل
وبدأت مسيرة القوارب والدبابات البحرية تلتها مباشرة عروض الفلاي بورد، ثم بدأت عروض طيران القوات البحرية، وعقب ذلك تم استعراض فصيل البيانات والتتابع لطلبة معهد الدراسات الفنية للقوات البحرية، ثم بدأ القفز الحر بالمظلات، التي أظهر من خلالها المظليون قدرة فائقة ومهارة عالية في التحكم والنزول بالمظلة مما نال استحسان الحضور.
كما تقام ضمن الفعاليات دوري كرة الطائرة الشاطئية وسباق الدراجات ومسابقة شد الحبل للجمهور وسباق الماراثون للكبار والصغار وعروض الفلاي بورد ومسابقة السباحة في البحر، ويشارك في المهرجان عدد من الفرق التطوعية ويشهد مسيرات استعراضية لملاك الدراجات النارية والسيارات المعدلة والرياضية والكلاسيكية.
ويشارك في فعالياته عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، ويشتمل على عدد من الأجنحة كجناح الأسر المنتجة ومسرح الفعاليات وجناح المقتنيات الأثرية ومعرض الوحدات العسكرية المشاركة.
وقالت اللجنة المنظمة إن المكان مفتوح للجميع وخصصت بوابة (6) للجمهور للاستمتاع بمختلف الأنشطة.
كانت هذه تفاصيل خبر مسابقات بحرية وألعاب جوية في مهرجان «الوطن انتماء وولاء» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.