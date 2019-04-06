شكرا لقرائتكم خبر عن «درب السلامة» تشدد على أهمية «كراسي الأطفال» والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت اللجنة الوطنية للتوعية المرورية أمس «حملة كراسي الأطفال»، معنونة بوسم هاشتاق #درب_السلامة، بمشاركة جميع الجهات المعنية بسلامة الطرق.

وتأتي الحملة تنفيذا للخطة الوطنية التوعوية بسلامة الطرق، لإيضاح فوائد مقاعد الأطفال وضرورة وجودها أسوة بالنماذج العالمية الخارجية، وخطورة عدم وجود الكراسي المخصصة للأطفال، في حالة التعرض لحوادث سير -لا سمح الله-.

وتهدف الحملة إلى توعية قائدي المركبات عبر رسائل توعوية تبرز أهمية وجود مقعد للطفل داخل المركبة؛ للحفاظ على سلامته خلال رحلة السير عبر الطرقات، إسهاما في تقليل عدد الحوادث والوفيات. وأعد المركز الوطني لسلامة الطرق مواد توعوية متنوعة لهذا الغرض من خلال حساب المركز في تويتر متاح للجميع استخدامها، لإيصال رسالة الحملة للمجتمع. ويعد المركز أحد مشاريع التحول الوطني 2020م نحو تحسين مستويات السلامة المرورية لتصبح المملكة ضمن أقل 20 دولة في نسبة الحوادث بحلول عام 2030، وتم تدشين حساب المركز مطلع مارس الماضي.