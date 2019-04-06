شكرا لقرائتكم خبر عن ورشتا عمل لمشروع «معجم البيانات الصحية» والان نبدء بالتفاصيل
وأكد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار العازمي أهمية عقد هذه الورش القيمة في مختلف مناطق المملكة لتعريف القطاعات الصحية بمعجم البيانات الصحية للربط الإلكتروني للأنظمة الصحية في المملكة، حيث يساهم المشروع في بناء بنية تحتية موحدة بين القطاعات، والتي تخدم بدورها مشروع الملف الصحي الموحد وبوابة SHIB للتعاملات الإلكترونية.
وأضاف د. العازمي إن نظام المعلومات الصحية هو أحد أهم الأدوات الإستراتيجية الحديثة لتطوير نظام الرعاية الصحية المستدامة في المملكة، حيث يسهم المعجم في رفع جودة البيانات الصحية من خلال توحيد استخدام البيانات الصحية بين مختلف المؤسسات الصحية في المملكة.
وأشار إلى أن المجلس عمل على تطبيق فكرة معجم البيانات الصحية السعودي (الإصدار الأول) بلغتيه العربية والإنجليزية ونسختين ورقية وإلكترونية كأول مشروع من هذا النوع على مستوى المملكة، حيث مر المشروع بمراحل متعددة ليأتي متوافقاً مع المعايير والمفاهيم العالمية.
وأوضح د. العازمي أن الأمانة العامة للمجلس ستنتهي قريباً من إصدار النسخة الثانية من معجم البيانات الصحية السعودي بالتعاون مع قطاعات الرعاية الصحية المختلفة، حيث يتطلب المشروع المزيد من المعلومات المتكاملة من القطاعات الصحية التي تساهم في خدمة المريض بشتى الوسائل المتاحة، وتعزيز مؤشرات قياس الأداء لتحقيق الأهداف المرجوة.
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