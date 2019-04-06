شكرا لقرائتكم خبر عن ورشتا عمل لمشروع «معجم البيانات الصحية» والان نبدء بالتفاصيل

نظمت الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي ممثلةً بالمركز الوطني للمعلومات الصحية مؤخراً ورشتي عمل لمشروع «معجم البيانات الصحية السعودي» في مدينتي الرياض وجدة، وذلك بمشاركة عدة جهات حكومية مختلفة منها؛ الخدمات الطبية للقوات المسلحة، الشئون الصحية بوزارة الحرس الوطني، الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وزارة الصحة، الهيئة العامة للغذاء والدواء، هيئة الهلال الأحمر السعودي، بالإضافة إلى مستشفيات القطاع الخاص، وقد هدفت الورشتان إلى تسليط الضوء على معجم البيانات الصحية الإلكترونية ودوره في توحيد المصطلحات والأسماء والتعريفات المستخدمة في جميع أنظمة المعلومات الصحية وأساليب جمعها، حيث تم تناول العديد من المواضيع الهامة في الورشة منها؛ معايير الصحة الإلكترونية، معجم البيانات الصحية السعودي وآلية تطويره وتحديثه.

وأكد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار العازمي أهمية عقد هذه الورش القيمة في مختلف مناطق المملكة لتعريف القطاعات الصحية بمعجم البيانات الصحية للربط الإلكتروني للأنظمة الصحية في المملكة، حيث يساهم المشروع في بناء بنية تحتية موحدة بين القطاعات، والتي تخدم بدورها مشروع الملف الصحي الموحد وبوابة SHIB للتعاملات الإلكترونية.

وأضاف د. العازمي إن نظام المعلومات الصحية هو أحد أهم الأدوات الإستراتيجية الحديثة لتطوير نظام الرعاية الصحية المستدامة في المملكة، حيث يسهم المعجم في رفع جودة البيانات الصحية من خلال توحيد استخدام البيانات الصحية بين مختلف المؤسسات الصحية في المملكة.

وأشار إلى أن المجلس عمل على تطبيق فكرة معجم البيانات الصحية السعودي (الإصدار الأول) بلغتيه العربية والإنجليزية ونسختين ورقية وإلكترونية كأول مشروع من هذا النوع على مستوى المملكة، حيث مر المشروع بمراحل متعددة ليأتي متوافقاً مع المعايير والمفاهيم العالمية.

وأوضح د. العازمي أن الأمانة العامة للمجلس ستنتهي قريباً من إصدار النسخة الثانية من معجم البيانات الصحية السعودي بالتعاون مع قطاعات الرعاية الصحية المختلفة، حيث يتطلب المشروع المزيد من المعلومات المتكاملة من القطاعات الصحية التي تساهم في خدمة المريض بشتى الوسائل المتاحة، وتعزيز مؤشرات قياس الأداء لتحقيق الأهداف المرجوة.